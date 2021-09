Schon 674 Unter-Zwölfjährige gegen Corona geimpft

674 Kinder unter zwölf Jahren sind in Österreich laut den Daten des elektronischen Impfpasses (Stand: Donnerstag) zumindest einmal gegen das Coronavirus geimpft worden, 156 der Mädchen und Buben gelten bereits als vollimmunisiert. Dabei handelt es sich um einen „Off-Label-Use“, also die Anwendung eines Arzneimittels außerhalb der Zulassung. Denn die Corona-Impfung für jüngere Kinder ist noch in der Erprobungsphase, wird aber unter Eltern zunehmend diskutiert, auch bei gesunden Kindern.