Cup in Hohenems: Der Jäger und die Sturm-Warnung

„Das war alles andere als einfach. Das sollte für uns Warnung genug sein, diese Mannschaft nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.“

Was Sturm, das mit Sicherheit einige frische Kräfte in die Mannschaft rotieren wird, wohl auch nicht tun wird.

Das zeigt alleine schon der Fakt, dass die Grazer per Flugzeug und nicht per Autobus anreisen. „Sicher ein Vorteil, sonst sitzt du acht Stunden im Bus. Wir müssen uns seriös vorbereiten, dann brennt auch nichts an“, ist Jäger überzeugt.