„U-Bahn-Beißer“: Schock nach Gruselattacke in Wien

Mit zwei Freunden war Konrad S. (Name geändert) am späten Samstagabend per U-Bahn unterwegs. Das Trio hatte einen Teppich dabei, der einem Bekannten geliefert werden sollte. In der Station Schottenring erlaubten sich die Burschen einen Spaß - sie breiteten den Teppich aus, legten sich darauf und schossen Fotos.