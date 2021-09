Wieder fehlte der vermeintliche Alibi-Zeuge

Es geht um ein mögliches Alibi, deshalb beantragte Verteidiger Tobias Mitterauer die Einvernahme dreier Zeugen. Einer konnte am Dienstag per Videoschalte aus Tschechien von Richterin Ilona Schalwich-Mozes befragt werden: „Ich kenne ihn nur flüchtig, weil er sich bezüglich eines bei uns gestohlenen BMW meldete“, meinte der Mitarbeiter einer Auto-Leihfirma auf die Frage, ob er den Angeklagten – einen vorbestraften Tschechen (40) – kenne. Dass der Angeklagte am 15. August 2019 ein Auto auslieh, damit ein Alibi hätte, konnte der Zeuge aber nur indirekt bestätigen – mittels Übergabeprotokoll. Selbst war er nicht da und hat daher keine Wahrnehmung. Ein Hilfsarbeiter – der zweite vermeintliche Alibi-Zeuge – soll die Auto-Übergabe am Tag der Tat durchgeführt haben. Doch dieser Mann ist nicht greifbar, reagiert weder auf Anfragen noch auf Ladungen des Gerichts: Der „letzte Anlauf“, so die Vorsitzende, werde am 18. November unternommen.