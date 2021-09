„Noch am Leben, obwohl einige meinen Tod wollten“

„Gott sei Dank, es geht mir gut. Ich wollte mich nicht für die Darmoperation entscheiden: Ein Krankenpfleger hat mich davon überzeugt. Krankenpfleger begreifen die Situation oft besser als Ärzte, weil sie mit den Patienten direkt in Kontakt stehen“, so der 84-jährige Papst im Interview, das am Dienstag von der italienischen Tageszeitung „La Stampa“ auszugsweise veröffentlicht wurde.