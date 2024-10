Schneebedeckte Antarktis wird immer grüner

Sonnenlicht ins All zurück reflektiert

Ein weiteres Problem ist der Verlust der sogenannten Albedo-Effekte. Die weiße Eis- und Schneedecke der Antarktis reflektiert einen Großteil des Sonnenlichts zurück ins All. Mit der Ausbreitung der Vegetation – die dunkler ist und mehr Sonnenstrahlung absorbiert – könnte dieser Effekt reduziert werden, was die Erwärmung der Region weiter beschleunigen könnte.