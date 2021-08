Nach Darm-OP: Papst nahm Audienzen wieder auf

Genau vier Wochen nach seiner Darmoperation hat Papst Franziskus am Mittwoch wieder seine wöchentlichen Generalaudienzen aufgenommen. Der 84-Jährige schien in guter Verfassung. Im Gegensatz zu anderen Malen ging er nicht den Pilgern, die auf ihn warteten, sondern kam direkt die Bühne der vatikanischen Audienzhalle. Auch in den Jahren zuvor waren die Empfänge in den heißen Sommerwochen zeitweise in die Audienzhalle verlegt worden.