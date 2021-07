Papst bleibt nach Operation fünf Tage im Spital

Papst Franziskus muss nach einer Darmoperation noch „mindestens fünf Tage“ in einem römischen Spital bleiben. Dies verlautete am Sonntagabend aus ärztlichen Kreisen im Krankenhaus „Agostino Gemelli“, in dem der Papst operiert wurde. Zuvor hatte es geheißen, dass Franziskus noch die Nacht im Krankenhaus wird verbringen müssen. Franziskus war wegen einer Entzündung des Dickdarms operiert worden. Er leidet an einer Stenose infolge einer Divertikulitis.