Rechnungshof: Corona-Politik unübersichtlich

Neben der Opposition und großen Teilen der Bevölkerung kritisiert jetzt auch der Rechnungshof die Corona-Politik von Bund und Ländern als unübersichtlich. Wie aus einem Rohbericht hervorgeht, habe vor allem in der Anfangszeit der Pandemie wenig Koordination zwischen den Körperschaften stattgefunden. So sei es für den Bund nicht ersichtlich gewesen, aus welchen Quellen die Länder ihre Daten erhoben haben. Auch an der Zahlenvielfalt zu Covid-Indikatoren, mit denen die Öffentlichkeit versorgt wurde, wird heftige Kritik geübt.