Das war Prinz Philips geheime Leidenschaft

Doku ehrt Prinz Philip

Auch Prinz Harry und viele weitere Mitglieder der Königsfamilie kommen in der einstündigen Sendung „Prince Philip: The Royal Family Remembers“ zu Wort. Harry würdigte seinen Großvater als großartigen Zuhörer, dem man alles habe erzählen können. Die Sendung, für die Queen Elizabeth II. Zugang zu ihrer privaten Filmsammlung gewährt haben soll, wird am 22. September in der BBC ausgestrahlt.