Charles: Das waren seine letzten Worte an Philip

Der Tod von Prinz Philip im April dieses Jahres traf die Royal Family hart. Fast 74 Jahre war der Prinzgemahl mit Queen Elizabeth verheiratet und die größte Stütze im Leben der Monarchin. In der Doku „The Royal Family Remebers“, die am 22. September auf BBC One laufen wird, gedenken die Royals nun dem Herzog von Edinburgh mit „rührender Erinnerungen, jeder Menge Humor, zahlreicher frischer Einblicke in den Charakter und das Vermächtnis dieses royalen Pioniers“, wie es im Vorfeld von der BBC geheißen hatte. Die Queen habe für dieses Film-Projekt sogar ihr privates Filmarchiv und private Räume Prinz Philips im Buckingham-Palast geöffnet.