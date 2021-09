Fahrzeug wird von Zug in zwei Teile zerfetzt

Der 20-jährige Lenker kam mit seinem Pkw von einer Gemeindestraße in St. Veit an der Glan von der Fahrbahn ab und stieß dabei gegen einen Bahndamm. Durch den Aufprall wurde das Auto auf die Schienen geschleudert. Als der Lenker und sein Beifahrer einen herannahenden Zug bemerkten, flüchteten beide aus dem Pkw - in letzter Sekunde.