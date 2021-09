Reiner Wein | Verzicht auf Kinder

Es sind harte, klare Worte. Sie bereiten keine Freude. Und doch tut es gut, wenn sie ausgesprochen werden: Das, was etwa der Ärztekammerpräsident im aktuellen „Club 3“ sagt, oder das, was die beiden Professoren Thalhammer und Filzmaier heute in der „Krone“ aussprechen: wahre Worte, eindeutig formuliert: Wenn Top-Infektiologe Florian Thalhammer klar anspricht, dass die Politik früher und einheitlich für ganz Österreich hätte reagieren müssen. Wenn Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres über das Regel-Chaos und verzögerte Maßnahmen tiefe Besorgnis zeigt. Da bekommen wir klare Ansagen serviert - während von der Politik vorwiegend Geschwurbel oder gar nichts zu hören ist. Warum? Da meint Professor Thalhammer, dass offenbar „das Vorgaukeln einer heilen Welt für die Politik“ wichtiger zu sein scheint. Professor Filzmaier glaubt, dass die Bundesregierung vielleicht nicht ihre Erzählung des versprochenen „schönen Sommers“ unterbrechen wollte. Und ist sich sicher, dass verschärfte Maßnahmen kommen - aber erst nach der Wahl in Oberösterreich in einer Woche. Das ahnen irgendwie die meisten Österreicher. Dass uns noch so manches blüht, uns die Regierung aber keinen reinen Wein einschenkt. Und das macht die Menschen zu Recht sauer!