Ein längst entschiedener Kampf um den Chefposten

„Anbiedern bei der ÖVP“ nennt Christian Vögel, Ortsparteichef und Gemeinderat in Götzis sowie Bezirksvorsitzender in Feldkirch, die Reden seines roten Klubobmanns. Er kann nicht verstehen, wieso Hopfner nicht auf die klassischen SPÖ-Themen setzt. Zum Parteichef will er den Dornbirner am Parteitag am 16. Oktober nicht wählen. „Ich halte Mario Leiter für den besseren Kandidaten. Er hat Charisma, hat bewiesen, dass er politisches Talent hat und wahlkämpfen kann. Zudem funktioniert die Kommunikation nach innen mit ihm viel besser.“