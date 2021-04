Prinz Philip: Seine letzten Wünsche an Charles

Emotionales Gespräch mit Prinz Charles

Während seines Krankenhausaufenthalts soll Prinz Philip daher auch ein ernstes Gespräch mit seinem Ältesten, der ja der Einzige der königlichen Familie war, der den Herzog während dieser Zeit im Spital besucht hatte, geführt haben. Dabei habe Philip drei Wünsche geäußert, weiß Royal-Experte Robert Jobson, der die Biografie „Prince Philip‘s Century: The Extraordinary Life of the Duke of Edinburgh“ verfasst hat.