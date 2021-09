Ayodeji will in Linz auch die Spezialisten ärgern

Am Wochenende steigt eines der letzten Highlights der Freiluftsaison 2021. In der Linzer OÖ Oberbank-Arena werden die österreichischen Meister in den U20 und U16-Klasse gesucht. Als Topfavoriten im Weitsprung gelten die Satteinserin Annika Rhomberg und der Fußacher Tosin Ayodeji. Der will allerdings nicht nur in seiner Spezialdisziplin abräumen, sondern auch bei anderen Medaillenentscheidungen mitmischen.