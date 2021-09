Kinder-Fußballteam von Grenzpolizisten bedroht!

Zehn Monate nach der Niederlage der armenischen Streitkräfte im Krieg um die Vorherrschaft in der Nagorno-Karabach-Region meldet Armenien neue Spannungen in der Grenzen-Region. Hunderte aserbaidschanische Soldaten sollen seit Mai in Armenien einmarschiert sein, vor allem in die Provinzen Syunik und Gegharkunik. Jetzt haben aserbaidschanische Grenzpolizisten einen Bus einer armenischen Jugendfußballmannschaft aufgehalten und die drinnen sitzenden Kinder bedroht.