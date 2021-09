Nur geimpfte Lehrer im Klassenzimmer

- Impfpflichtfür alle: „Medizinisch sinnvoll, politisch nicht gewollt“, fasst der Ärztekammerchef zusammen. Die abgeschwächte Form: „Ungeimpfte Lehrer sollten nicht in Klassenzimmern stehen dürfen, ungeimpftes Gesundheitspersonal keinen Kontakt mit Risiko-Patienten haben.“

- Ende der Gratistests: Wer sich nicht impfen lässt, soll für Corona-Tests zahlen. „Ausnahmen nur für Menschen, die Symptome haben oder sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen dürfen.“

- „Falsches Bild der freien Betten“: Intensivstationen hätten auch außerhalb der Krise selten freie Betten. Allein die Auslastung für neue Maßnahmen heranzuziehen, wie im Stufenplan vorgesehen, und dann eine Woche zu warten sei „nicht nachvollziehbar“.

- Niedrige Impfquote: Die FPÖ habe Mitschuld, weil sie gezielt gegen die Impfung kampagnisiere. Außerdem müsse man gezielt Jugendliche und Migranten ansprechen und zur Impfung motivieren.

Kinder impfen: „Bei unter Zwölfjährigen sollte man auf die Zulassung - hoffentlich in wenigen Wochen - warten. Davor nur in Ausnahmen impfen.“

- Schule: „Es ist eigenartig, dass nur die Sitznachbarn in Quarantäne geschickt werden - ich verstehe nicht, wie man auf so etwas kommt“, wundert sich der Ärztekammer-Chef. Immerhin gebe es in Innenräumen aufgrund der Aerosole ein erhöhtes Risiko, sich anzustecken.