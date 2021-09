Stadt Salzburg lehnt schärfere Corona-Regeln ab

Die Stadt Salzburg gilt als Corona-Hochrisikogebiet. Stadtchef Harald Preuner macht für steigende Infektionszahlen Reiserückkehrer und Ungeimpfte verantwortlich. Von regional schärferen Maßnahmen hält er aber nichts. So soll der Rupertikirtag wie geplant am Mittwoch mit 3-G-Regel starten. Die Maskenpflicht in Magistratsgebäuden könnte sogar gelockert werden.