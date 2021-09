Der Großteil der Tiroler hält die neuen Regeln ein

Für viel Verwirrung sorgen die seit Mittwoch geltenden neuen Regeln hinsichtlich der Maskenpflicht. Während für Genesene und Vollimmunisierte nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs eine FFP2-Maske vorgeschrieben ist, müssen Ungeimpfte sie im gesamten Handel tragen. In Öffis wiederum gilt die Tragepflicht des hochwertigen Schutzes ausnahmslos für alle. Wer bei dem Regel-Chaos noch den Überblick behält, kann froh sein. Die „Tiroler Krone“ hat am Donnerstag einen Lokalaugenschein in mehreren Einkaufszentren und Öffis gemacht, um zu sehen, wie es die Tiroler mit der Einhaltung und Kontrolle der neuen Regeln halten.