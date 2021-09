Bayern-Star fällt nach Herz-Operation aus

„Der Eingriff ist von relativ überschaubarem Risiko, auch wenn es krass klingt. Für einen Herzchirurgen ist es eher ein leichtes Ding“, sagte Nagelsmann am Tag vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr). „Ihm geht es auch sehr gut. Es klingt deutlich dramatischer, als es ist.“ Coman soll am Dienstag wieder mit dem Cardio-Training beginnen und in eineinhalb bis zwei Wochen ins Team-Training zurückkehren.