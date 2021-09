Direktorin geht ins Rennen um Bürgermeistersessel

„Es ist nicht alles schlecht“

Ihr Ziel sei es, eine konstruktive Opposition zu sein, erklärte die Pädagogin: „Als Volksschuldirektorin bin ich es gewohnt, mit allen zu reden und so möchte ich es auch in der Politik halten.“ Es sei „nicht alles schlecht“ in Eisenstadt, aber es gelte dennoch vieles zu verändern. Baustellen ortet Toth-Kanyak etwa in der Verkehrspolitik, im Fehlen von Nahversorgern oder von leistbarem Wohnraum.