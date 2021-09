Mit Bike in Kindergartengruppe gerast: 4 Verletzte

Dramatischer Unfall am Donnerstagnachmittag im Wiener Bezirk Josefstadt: Eine Motorradfahrerin verlor plötzlich die Kontrolle über ihr Bike und fuhr in der Folge in eine Kindergartengruppe, die gerade auf dem Gehsteig unterwegs war. Danach prallte die 38-jährige Motorradfahrerin gegen eine Hausmauer. Die Bikerin, eine Betreuerin sowie zwei Kinder wurden teils schwer verletzt.