Ein Naturpark-Gipfel unterhalb der Gipfel

Die Pandemie treibt seltsame Blüten, aber auch die Menschen in die Natur. Und vermehrt in die 48 Österreichischen Naturparke (NP). Die neu entdeckte Liebe zur Natur löste praktisch einen Sturm auf diese ausgewiesenen Naturlandschaften aus, auch auf jene fünf in Tirol. Gepaart mit dem Klimawandel steht man im NP-Management vor Herausforderungen, denen man nun gemeinsam begegnen will. Die Strategien dafür wurden und werden vom Management im Rahmen eines Naturpark-Gipfels am Fuße des jüngst erweiterten Naturpark Kaunergrates entwickelt.