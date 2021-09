Finanzmisere: Dortmund sammelt Geld von Aktionären

Der BVB, der vor der Pandemie regelmäßig auf einen Zuschauerschnitt von rund 80.000 pro Spiel kam, ist von den Geisterspielen am stärksten betroffen. Der Umsatz brach in der abgelaufenen Saison um mehr als ein Drittel ein. Noch immer sind die Zuschauerzahlen in den deutschen Stadien stark beschränkt. In der Saison 2020/21 hatte der BVB einen Verlust von 73 Millionen Euro angehäuft, in der Vorsaison waren es 44 Millionen.