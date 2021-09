So schützen Sie Ihre Hühner vor Feinden

Die Zahl der Hühnerhalter hat sich hierzulande zuletzt mehr als verdoppelt. Das charmante Federvieh gackert sich in die Herzen der Menschen: Einmal aufs Huhn gekommen, möchte man nicht mehr auf ihre Anwesenheit und die frischen Eier verzichten. Um so schlimmer ist es dann, beim morgendlichen Gang zum Stall feststellen zu müssen, dass sich ein Raubtier über die Herde hergemacht und ein Bild der Verwüstung hinterlassen hat. Hier erfahren Sie, welche Tiere eine Gefahr für Hühner darstellen und wie man sie am besten vor ihnen schützt.