Was Sie über die Hühnerhaltung wissen sollten

Hühner gibt es auch „aus zweiter Hand“

Nina Hofstädter gründete 2013 den Verein "Rette (d)ein Huhn", seit 2016 gibt es das Tierheim mit Gnadenhof. Das Ziel: Ausgediente Legehennen vor der Schlachtung zu bewahren und sie auf artgerechte Lebensplätze zu vermitteln. "So können wir im Jahr ungefähr 1500 Hennen und Hähne retten, die sonst im Alter von etwa 17 Monaten getötet werden - dabei haben die Tiere eigentlich eine Lebenserwartung von sechs bis acht Jahren", so Hofstädter. Auch behördlich beschlagnahmte Tiere aus schlechter Haltung werden aufgenommen - in regulären Tierheimen finden sie oftmals keinen Platz. Wer darüber nachdenkt, Hühner zu halten, kann also auch Tieren „aus zweiter Hand“ ein tolles Zuhause bieten.