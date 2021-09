Gipfelsturm in den Städten als Vision

Von 1977 bis 1991 trat der Grazer Gerhard Schönbacher selbst bei Tour de France, Giro und Vuelta aktiv als Radprofi in die Pedale - mittlerweile ist die Organisation die Welt des 67-Jährigen: Die 22. Alpentour-Trophy ist neben der Crocodile Trophy (die auf November 2022 verschoben wurde) eines seiner großen Mountainbike-Projekte, dazu schuf er auch das City Hill Climb in Salzburg, das er zu einer echten Rennserie ausbauen will: „Ich könnte mir einen Cup mit mehreren Rennen auf Stadtberge vorstellen - bei den Plänen für den Grazer Schloßberg sind wir schon weit.“