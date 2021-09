„Schon als Knirps hab‘ ich von Sturm geträumt“

Die ganz große Bühne

Jantscher weiß: „Die Europa League ist eine Bühne für die jungen Spieler. So wie es sie für mich damals 2009 war, als ich erstmals mit Sturm im Europacup gespielt habe.“ Damals war Jantscher noch ein Junger, spielte sich in die Notizbücher der internationalen Scouts. Nun will Jantscher mit einer neuen Generation Geschichte schreiben.