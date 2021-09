Traiskirchen lässt sich nicht vom Weg abbringen

„Ich werde nichts Großartiges verändern. Das ist auch nicht mein Anspruch. Unsere Spielphilosophie ist unverhandelbar!“ Derzeit allerdings ziemlich erfolglos. „Dass wir viel Qualität im Kader haben, ist kein Geheimnis. Ich glaube, dass die Jungs einfach wieder die Gewissenhaftigkeit aus der Vorsaison brauchen.“ Sowie eine totale Laufbereitschaft. „Ich will sehen, dass sich jeder voll reinhaut, dann haben wir am Freitag bei Bruck gute Karten.“



Ob die auch Darazs auf den Trainerposten in Traiskirchen hat? Der 43-Jährige klärt auf: „Wenn Obmann Trost Interesse signalisiert, werden wir sehen, ob wir auf einen Nenner kommen“, meint der Coach, der zeitlich bereits ziemlich eingespannt ist, auf mehreren Hochzeiten tanzt. „Ich habe ja zuletzt die U-18 sowie die 1-B des FCM trainiert. Bin zudem als Assistenz-Trainer beim U17-Nationalteam tätig.“ Heißt? „Wir werden sehen, was passiert. Wichtig ist, dass der neue Trainer dort anschließt, wo Oliver Lederer einst begann“