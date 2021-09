Betrunkener „fliegt“ mit PS-Flitzer auf Parkplatz

Spektakulärer Unfall am Dienstagabend in Innsbruck: Ein 29-jähriger Autolenker krachte mit voller Wucht gegen einen Zaun, wodurch sein Wagen abhob und regelrecht auf einen parkenden Pkw flog. Letztlich landete der Einheimische mit seinem PS-starken Flitzer auf einem Parkplatz am Dach. Der Fahrer kam mit leichteren Verletzungen davon - ein Alkotest verlief positiv.