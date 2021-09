Schulstart zwischen Testen und Unterricht zu Hause

Jeden Sonntag wird in der Neuen Mittelschule (NMS) in Pottenbrunn fleißig gearbeitet. Müssen doch die Corona-Tests für alle Schüler fein säuberlich hergerichtet werden: Namenslisten, Anleitung, Handschuhe, Testutensilien – alles wird klassenweise in Kübeln bereitgestellt. Nur so ist ein reibungsloser Start in die Schulwoche garantiert.