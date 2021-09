In der Freizeit für Markgrafneusiedl aktiv

„Als Bürgermeister der Gemeinde Markgrafneusiedl freue ich mich natürlich besonders, dass wir so ein reges Vereinsleben haben. Mit aktuell 21 Vereinen darf ich zu Recht behaupten, dass es für eine Gemeinde in unserer Größe beachtlich ist, wie viele sich für ein Miteinander in ihrer Freizeit entscheiden“, ist Franz Mathä stolz, dass das viel zitierte Ehrenamt so gelebt wird.