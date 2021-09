Salzburg startet mit Niederlage in Youth League

Die nächste Chance, die ersten Punkte einzufahren, haben die Salzburger am 29. September im Heimspiel in Grödig gegen die Talente von Frankreichs Meister OSC Lille. Die Partien im Champions-League-Weg finden immer quasi als Vorspiel für jene der Profi-Teams statt. Um 18.45 Uhr treffen Maximilian Wöber und Co. auf großer Bühne im Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan auf den spanischen Spitzenklub.