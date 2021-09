Kontakt mit Infiziertem: Putin in Selbstisolation

Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Russland hat sich Präsident Wladimir Putin laut Kreml wegen mehrerer Corona-Fälle in seiner Umgebung in Selbstisolation begeben. Putin selbst sei absolut gesund, sagte sein Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag. Der mit dem Vakzin Sputnik V geimpfte 68-Jährige werde „für eine gewisse Zeit“ etwa auf persönliche Treffen verzichten und nur online an Konferenzen teilnehmen, teilte der Kreml mit.