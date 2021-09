Live auf krone.tv: Dem Mythos Glockner ganz nahe

Gipfelsturm am Sonntag live ab 10 Uhr

Am Sonntag, dem 19. September, können Sie dann ab 10 Uhr live dabei sein, wenn der Gipfelsturm auf den Glockner erfolgt. Begleitet von erfahrenen Bergführern, hinauf in Serpentinen, über die steile Eisflanke des Glocknerleitls, weiter zum Kleinglockner (3771 m), dann ein kurzer Abstieg in die Glocknerscharte, bis zu den letzten Schritten hinauf zum Kaiserkreuz des Großglockners.