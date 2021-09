MMA-Star McGregor wollte Machine Gun Kelly prügeln

Security hält erbosten Fighter zurück

Ein Bekannter von McGregor: „Conor wollte nur Hallo sagen und für ein Foto posieren. Doch Kelly wollte nicht, und seine Security hat Conor weggestoßen, sodass er die Hälfte seines Getränks in der Hand verschüttet hat.“ Worauf beim 33-Jährigen die Gäule durchgingen. Er schüttete den Rest seines Getränks in Richtung Kelly und Fox. Es brauchte die Security-Teams von McGregor und Kelly, um den erbosten Iren davon abzuhalten, dem „kleinen Vanille Boy Rapper“ (O-Ton McGregor) an den Hals zu gehen.