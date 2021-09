Totes Reh lag mit Warnweste bekleidet auf Straße

Eine schräge Szene hat sich Polizisten in einer Ortschaft nahe Darmstadt in Deutschland geboten, als sie Sonntagabend von Autofahrern zu einem Verkehrsunfall gerufen wurden. Auf der Straße lag ein totes Reh, dem jemand eine Warnweste angezogen hatte. Offenbar wollte der Unfallverursacher so den Kadaver für andere Lenker sichtbar machen.