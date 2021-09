Statt drei Euro für Müll nun saftige Geldstrafe

Im Spital wurde Prellung am Knie diagnostiziert

Doch was war geschehen? Der Pensionist wollte seinen Campingstuhl entsorgen, die übliche Gebühr für den Sondermüll aber offenbar nicht bezahlen. „Er setzte sich ins Auto und fuhr davon. Ich habe meinen Kollegen dann gerufen, der sich dem Auto in den Weg gestellt hat“, meinte ein Zeuge. Der 67-Jährige bremste zwar ab, soll den Bauhofmitarbeiter dann aber angefahren haben, sodass dieser zu Sturz kam. Im Spital wurde zwei Tage später eine Prellung am Knie diagnostiziert.