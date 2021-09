Roman in Bad Vöslau: Mörder und Schätze gesucht

Erscheinung am 23. September

Um noch mehr Bezug zu Bad Vöslau zu schaffen, hat Ruhrhofer zudem ein Geocaching-Spiel mit ins Buch genommen. Bei dieser modernen Schatzsuche müssen Leser Verstecke an fünf Schauplätzen der Krimihandlung finden. „Es soll ein bisschen zum Wandern animieren“, so Ruhrhofer. „Mord in Bad Vöslau“ erscheint am 23. September im Emons Verlag.