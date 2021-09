Alphörner brachten Katschberg zum Klingen

Danach ging es wenige Meter weiter in die Hütte zum Frühschoppen. Die Musiker spielten in jedem Winkel der Alm, drinnen und auf der Terrasse. Ein besonderer Hingucker: Organisator Alfred Peitler präsentierte voller Stolz ein von ihm entworfenes Alphorn mit zwei Mundstücken. Es braucht also immer zwei Personen, um es erklingen zu lassen. Auch Hüttenwirt Peter Aschbacher versuchte sich gemeinsam mit dem Profi als Bläser - allerdings mit überschaubarem Erfolg. „Unser Treffen gibt es nun seit elf Jahren und das ununterbrochen und bei perfektem Wetter. Selbst im vergangenen Herbst konnten wir es Corona zum Trotz durchführen“, sagt Peitler.