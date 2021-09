Schul-Einbrecher kamen nicht weit

Die Polizei hat am Samstag knapp vor Mitternacht bei St. Johann vier Verdächtige festgenommen, die kurz zuvor in die Volksschule Großarl eingebrochen haben sollen. Eine Anrainerin hatte in dem Gebäude den Schein von Taschenlampen bemerkt und gesehen, wie das Quartett mit über den Kopf gezogenen Kapuzen das Haus mit Gegenständen verließ und in einen Pkw stieg.