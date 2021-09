Gewaltvorwurf: Zeugenvideos belasten Polizei

„Verwerflich ist die Stellungnahme vonseiten der Kärntner Einsatzgruppe. Demnach soll der 81-Jährige mehrfach mit geballter Faust gegen die Beamten geschlagen haben. Das wurde auch vom Tiroler Polizei-Pressesprecher öffentlich so wiedergegeben. Doch das ist nicht wahr“, betont er. Das beweise eine Videoaufnahme. „Mein Mandant hat zu keinem Zeitpunkt Widerstandshandlungen gesetzt, das ist auszuschließen. Auffallend ist, dass die Schilderungen von einigen Polizisten in ihren Amtsvermerken in doch erheblichem Widerspruch zu diesem Videomaterial sind. Das Einschreiten der Beamten dürfte in meinen Augen rechtswidrig gewesen sein“, erläutert der Rechtsanwalt. Aus diesem Grund wurde das Verfahren gegen den Pensionisten bereits im Ermittlungsverfahren eingestellt.