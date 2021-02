Corona-Demo friedlich, am Ende aber Festnahmen

Trotz Untersagung der Versammlung „Friede, Freiheit, Souveränität - Regierungsmaßnahmen“ fanden sich am Samstag rund 700 Teilnehmer in den Straßen von Innsbruck ein. Lange Zeit blieb es friedlich und diszipliniert, am Ende und nach kleineren Rangeleien scheinen aber doch fünf Festnahmen und mehr als 100 Anzeigen in der Polizei-Bilanz auf.