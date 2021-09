Unvergessener Tag | Dem Virus hinterher

Es ist ein Tag, den keiner vergisst, der ihn bewusst erlebt hat: Der 9. September hat sich seit nun genau 20 Jahren in unsere Erinnerung eingebrannt. 9/11, der Tag, der Tausende Menschen das Leben kostete, der die Allmacht der USA beendete. Der den Krieg gegen die Taliban entfachte, der erst in diesem Sommer mehr als ruhmlos beendet, um nicht zu sagen abgebrochen, wurde. Terror, so schreibt heute „Krone“-Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz, der vor 20 Jahren auch für die ersten Zeitungsberichte über die schrecklichen Anschläge in den USA sorgte, Terror könne nur durch bessere Politik besiegt werden. Und zwar von besserer Politik als jene der USA. Im Interview spricht heute auch der damalige Bundeskanzler Wolfgang Schüssel über seine 9/11-Erinnerungen. Auf die Frage, ob der Nimbus der USA als Supermacht noch gelte meint der jetzt 76-Jährige: „Wir werden die USA noch dringend brauchen. Vor allem beim aufstrebenden China, das andere Länder abhängig macht.“ Ja, da hat er wohl recht!