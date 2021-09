Olympia-Top-Funktionär Al-Sabah zu Haft verurteilt

Das dreiköpfige Richtergremium in Genf sah es als erwiesen an, dass Al-Sabah und vier andere Personen irreführende Aufnahmen von zwei kuwaitischen Regierungsmitgliedern zum eigenen Vorteil genutzt hatten, wie die Nachrichtenagentur AP am Freitag berichtete. Weitere 15 Monate Haft wurden zur Bewährung ausgesetzt.