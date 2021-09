Viele Ungeimpfte auf den Intensivstationen

447 weitere Corona-Infektionen wurden in den vergangenen 24 Stunden gemeldet. Mit der stark ansteigenden Zahl klettert auch die Zahl jener Covid-Erkrankten in die Höhe, die in Krankenhäusern behandelt werden müssen. 32 Menschen brauchen derzeit intensivmedizinische Hilfe, 64 Personen liegen auf Normalstationen.