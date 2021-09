Stolpersteine pflastern Weg aus der Pflegemisere

Telefonische Zusage für Ausbildungsverlängerung

Doch schon der Start 2018 gestaltete sich schwierig: „Meine Betreuerin wollte nicht, dass ich meinen sicheren Job bei einer Firma aufgebe und in die Pflege wechsle“, so die Mutter zweier schulpflichtiger Kinder, die sich aber nicht beirren ließ. Sie startete mit Bravour, dann kam die Anatomie-Prüfung. Da habe sie wegen eines Krankheitsfalles in der Familie die Nerven weggeschmissen. „Bevor ich das Jahr wiederholen durfte, habe ich mehrfach von der AMS-Betreuerin am Telefon die Zusage für eine Ausbildungsverlängerung bekommen“, so Stefanie V.