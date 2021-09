„Seit Abzug keine Handhabe, um einzuwirken“

In der Übergangsregierung sind nur Männer, nur Paschtunen, und mehrere gesuchte Terroristen; die norwegische Botschaft wurde besetzt, erste Journalisten verhaftet und verprügelt, Demonstrationen verboten. Wie misst man die Taliban also nun an ihren Taten? „Die Taten sind nicht vielversprechend, um es höflich auszusprechen. Ganz im Gegenteil. Man hat das Gefühl, dass die Taliban das eine sagen, aber das andere tun, und bereits bei der ersten Weggabelung falsch abbiegen. Auch die Zusammensetzung der Regierung ist eine bittere Enttäuschung. Das ist nicht das, was sie gesagt haben. Mehrere Personen stehen auf UNO-Sanktionslisten. Das ist sicher keine gute Voraussetzung“, so Schallenberg.