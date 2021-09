„Bis wir bremsen, ist es vielleicht zu spät“

Die Situation sei vergleichbar mit einem Auto, das auf eine Wand zufährt. Dass in Stufe 2 und Stufe 3 des neuen Maßnahmenplans Verschärfungen erst sieben Tage nach dem Überschreiten der Intensivbettenbelegung von zuerst 15 und dann 20 Prozent eintreten sollen, sei zu spät. In einer Woche könnten sich die Zahlen so stark erhöhen, „dass wir an der Wand dran sind“, so Thurner im Gespräch mit der APA.